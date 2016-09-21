Швеция выделит более $20 млн новому фонду помощи беженцам

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Швеция выделит 175 млн крон ($20,6 млн) в распоряжение нового фонда, создаваемого в рамках Всемирного банка и призванного помогать странам среднего достатка, которые приняли на себя большую ответственность в условиях сложившейся ситуации с беженцами. Об этом во вторник сообщило агентство ТТ.

Премьер-министр королевства Стефан Лёвен объявит о выделении ассигнований на гуманитарные нужды на саммите по вопросам беженцев, организованном США в штаб-квартире ООН. В первую очередь речь идет о финансировании Иордании и Ливана.

Швеция также направит Международной организации по миграции и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев 150 млн крон ($17,65 млн) в качестве поддержки разработанного ими механизма дальнейшего размещения 30 тыс. беженцев.

"Я думаю, что все больше и больше людей убеждаются в том, что это (проблема с беженцами - прим. ТАСС) не то, что можно изолировать. Если мы не получим помощь, то это отразится на всех", - заявил шведский премьер.