Глава МИД Бразилии не придал значения решению ряда стран покинуть зал ООН до речи Темера

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Решение делегаций, представляющих несколько латиноамериканских стран, покинуть зал Генеральной ассамблеи ООН на время выступления президента Бразилии Мишела Темера будет иметь "эффект, близкий к нулевому". Такое мнение высказал во вторник глава МИД крупнейшей южноамериканской страны Жозе Серра.

"Я сидел в первом ряду и не заметил, как они вышли. В ООН представлены около 200 стран, не будем забывать об этом. Мне кажется, о значительном числе (протестующих) речи не идет", - сказал министр. "Если говорить о возможном эффекте, то с международной точки зрения он будет близок к нулевому", - добавил министр.

Ранее телеканал O Globo сообщил, что делегации Эквадора и Венесуэлы покинули зал Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением Темера. Позднее стало известно, что аналогичным образом поступили представители Никарагуа и Коста-Рики. Соответствующий шаг был сделан в знак протеста против импичмента Дилмы Руссефф, отправленной в отставку с поста главы государства.

Ранее власти нескольких латиноамериканских республик выразили солидарность с бывшим президентом Бразилии и подвергли жесткой критике процесс смены власти в крупнейшей южноамериканской стране. В частности, Венесуэла заявила о намерении полностью заморозить отношения с Бразилией, а Эквадор отозвал временного поверенного в делах республики.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс- президента обжаловала решение о ее отставке.

Во вторник во время выступления в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН Темер заявил, что импичмент Руссефф был объявлен в полном соответствии с национальной конституцией. "Бразилия только что прошла через сложный и долгий процесс импичмента, которым руководил Национальный конгресс (парламент) страны и Федеральный верховный суд. Я должен подчеркнуть, что все происходило в полном соответствии с конституцией", - сказал Темер.

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