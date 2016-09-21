Глава МИД Бразилии не придал значения решению ряда стран покинуть зал ООН до речи Темера

СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детейКультура 21 сентября, 1:26
"Челси" победил "Лестер" в матче 1/16 финала Кубка английской футбольной лигиСпорт 21 сентября, 0:55
СМИ: жена подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке найдена в Саудовской АравииМеждународная панорама 21 сентября, 0:51
Медведев проведет совещание по основным параметрам бюджета на 2017-2019 годыЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:49
Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче Кубка мираСпорт 21 сентября, 0:47
Патриарх откроет в Москве выставку об истории Афона и погасит юбилейную маркуОбщество 21 сентября, 0:15
Путин проведет Совет по приоритетным проектам и поучаствует в пуске месторождения нефтиЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:13
Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансыМеждународная панорама 20 сентября, 23:58
В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантовНаука 20 сентября, 23:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Решение делегаций, представляющих несколько латиноамериканских стран, покинуть зал Генеральной ассамблеи ООН на время выступления президента Бразилии Мишела Темера будет иметь "эффект, близкий к нулевому". Такое мнение высказал во вторник глава МИД крупнейшей южноамериканской страны Жозе Серра.
"Я сидел в первом ряду и не заметил, как они вышли. В ООН представлены около 200 стран, не будем забывать об этом. Мне кажется, о значительном числе (протестующих) речи не идет", - сказал министр. "Если говорить о возможном эффекте, то с международной точки зрения он будет близок к нулевому", - добавил министр.
Ранее телеканал O Globo сообщил, что делегации Эквадора и Венесуэлы покинули зал Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением Темера. Позднее стало известно, что аналогичным образом поступили представители Никарагуа и Коста-Рики. Соответствующий шаг был сделан в знак протеста против импичмента Дилмы Руссефф, отправленной в отставку с поста главы государства.
Ранее власти нескольких латиноамериканских республик выразили солидарность с бывшим президентом Бразилии и подвергли жесткой критике процесс смены власти в крупнейшей южноамериканской стране. В частности, Венесуэла заявила о намерении полностью заморозить отношения с Бразилией, а Эквадор отозвал временного поверенного в делах республики.
31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс- президента обжаловала решение о ее отставке.
Во вторник во время выступления в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН Темер заявил, что импичмент Руссефф был объявлен в полном соответствии с национальной конституцией. "Бразилия только что прошла через сложный и долгий процесс импичмента, которым руководил Национальный конгресс (парламент) страны и Федеральный верховный суд. Я должен подчеркнуть, что все происходило в полном соответствии с конституцией", - сказал Темер.