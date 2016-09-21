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Помощник Обамы и президент Йемена обсудили доставку помощи жителям страны

Международная панорама
21 сентября, 1:28 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
Стороны также условились продолжить "тесное сотрудничество в сфере контртерроризма"
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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по борьбе с терроризмом Лиза Монако во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке провела встречу с президентом Йемена Абдом Раббо Мансуром Хади, они обсудили пути разрешения конфликта в стране. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Нед Прайс.

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По его словам, Монако и Хади говорили о "необходимости прекращения огня и проведения мирных переговоров при посредничестве ООН". "Они согласились с тем, что важно гарантировать доставку гуманитарной помощи и предметов первой необходимости во все районы страны, включая осажденный город Таиз", - уточнил Прайс.

Кроме того, стороны условились продолжить "тесное сотрудничество в сфере контртерроризма". "Монако подтвердила, что США полностью поддерживают президента Хади и легитимное правительство Йемена", - резюмировал представитель СНБ.

В августе 2014 года в Йемене началось вооруженное противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситами), в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене никаких значимых результатов не принесли.

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