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Пентагон: подготовка к созданию Совместного исполнительного центра с РФ приостановлена

Международная панорама
21 сентября, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В настоящее время СЕНТКОМ, которому предстоит создавать Центр с ВС России, ждет дальнейших распоряжений от политического руководства в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США приостановило всю внутриведомственную подготовительную работу, необходимую для формирования Совместного исполнительного центра с Россией в рамках реализации договоренностей по Сирии, достигнутых в Женеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США полковник Джон Томас.

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Выступая из штаба СЕНТКОМ в Тампе (штат Флорида) на специальном телефонном брифинге для журналистов, он подтвердил, что Пентагон вел внутреннее планирование в целях создания Центра, однако в свете последних событий в Сирии такая деятельность поставлена "на паузу". "У нас (с Россией) не было совершенно никакого контакта (в формате) "военные с военными" (по созданию Центра), поскольку у нас нет на это санкции", - сказал представитель СЕНТКОМ. В сферу оперативной ответственности этого командования ВС США входит прежде всего Ближний Восток.

Как отметил Томас, в настоящее время СЕНТКОМ, которому предстоит создавать Центр с ВС России, если до этого дойдет, ждет дальнейших распоряжений от политического руководства в Вашингтоне. "Это не такая ситуация, при которой мы ожидаем какого-то огромного прогресса в какое-то ближайшее время", - подчеркнул представитель СЕНТКОМ. По его словам, СЕНТКОМ "не будет двигаться вперед, пока (американские) дипломаты и лидеры не дадут соответствующих указаний".

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Комментируя инцидент в Сирии с автоколонной, перевозившей гуманитарную помощь, Томас категорически отверг причастность к случившемуся ВС США и их союзников. Согласно изложенной представителем СЕНТКОМ информации, произошедшее "выглядит как удар с воздуха" по данному гуманитарному конвою. "Тот, кто нанес удар с воздуха, - это, безусловно, была не коалиция (стран во главе с США)", - утверждал Томас. Между тем, продолжал он, "единственными другими" военными самолетами в Сирии располагает только сама эта арабская страна и Россия.

Схожим образом высказался в тот же день в эфире телекомпании MSNBC спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) Бретт Макгурк. "Мы полагаем, что это был удар с воздуха. Это были не мы, поэтому остаются лишь двое кандидатов", - заявил Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента США. В соответствии с его данными, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри во вторник на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось "очень откровенное обсуждение" инцидента с гуманитарным конвоем.

При этом американский дипломат признал: "Мы не знаем точно, что произошло". "Нам необходимо точно установить, что случилось", - добавил Макгурк.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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