Обама: около 50 стран примут в течение следующего года 360 тыс. беженцев

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Около 50 стран - участниц ООН примут на своей территории приблизительно 360 тыс. беженцев в следующем году. Об этом заявил во вторник президент США Барак Обама на организованном Вашингтоном в штаб-квартире ООН саммите по вопросам беженцев.

"Вместе мы (около 50 принявших участие в саммите стран - прим. ТАСС) собираемся удвоить более чем до 360 тыс. число беженцев, которых примем в следующем году", - отметил он.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что даже этих усилий недостаточно. "Если честно, то этого все еще недостаточно для (урегулирования) кризиса, достигшего таких масштабов", - сказал он, добавив, что "этот саммит должен стать началом нового всемирного движения", которое будет акцентировать внимание на данной проблеме. По словам президента США, "подавляющее большинство беженцев принимают всего десять стран, которым приходится нести это тяжкое бремя".

Обама рассказал, что в штаб-квартире ООН встретился с представителями 51 американской компании, которые пообещали выделить более $650 млн для урегулирования миграционного кризиса. США, продолжил глава Белого дома, примут в предстоящем финансовом году, который в стране начнется 1 октября, 110 тыс. беженцев со всего мира. В этом году, по словам Обамы, в Соединенные Штаты прибыли 85 тыс. беженцев, 10 тыс. из которых сирийцы.

В совместном заявлении участников саммита отмечается, что 32 страны выделили в этом году примерно $4,5 млрд ООН и международным гуманитарным организациям на решение проблем беженцев.