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Президент Египта призвал израильтян искать решение конфликта с палестинцами

Международная панорама
21 сентября, 2:04 дата обновления: 21 сентября, 3:24 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
Глава Египта также выразил уверенность в том, что оккупация палестинских земель может закончиться только "через переговоры"
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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Израиль должен найти решение конфликта с палестинцами и начать двигаться в сторону мира. Об этом заявил во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Я призываю израильский народ искать решение конфликта и осуществить шаги в сторону мирного урегулирования", - отметил он.

Глава Египта также выразил уверенность в том, что оккупация палестинских земель может закончиться только "через переговоры". "Мы должны положить конец израильской оккупации путем переговоров, чтобы достичь решения, предусматривающего создание двух государств, - указал он. - Мировое сообщество должно сконцентрироваться на ее прекращении и возвращении палестинцам их прав".

По словам ас-Сиси, Каир подтверждает свою приверженность арабской мирной инициативе урегулирования арабо-израильского конфликта. "Египет прилагал и продолжит неустанно прилагать усилия как на региональном, так на международном уровне, чтобы вернуть стабильность на Ближний Восток", - заключил президент.

Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил, что большинство конфликтов на Ближнем Востоке стало результатом международного противостояния.

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"Многие конфликты в ближневосточном регионе стали следствием противостояния ряда государств, - сказал он. - Египет же вынужден нести свою ответственность и противостоять тем угрозам, которым подвергается Ближний Восток".

Говоря о ситуации в Сирии, ас-Сиси указал на то, что в настоящее время "нужно остановить кровопролитие и искать решение, которое положит ему конец". "Ближний Восток переполнился кровавыми конфликтами. Сирия живет в трагедии, там погибли сотни тысяч людей, а хаос привел к распространению терроризма", - отметил египетский лидер.

"Необходимо сохранить единство Сирии, ее региональную принадлежность, ее государственные институты, а также удовлетворить чаяния сирийского народа и не позволить расползаться терроризму, - подчеркнул ас-Сиси. - Мы призываем незамедлительно прекратить конфликт в Сирии, поскольку больше нельзя терпеть, чтобы кровопролитие продолжалось".

Президент также приветствовал "достойное благодарности" соглашение о прекращении боевых действий сторонами конфликта, которое было достигнуто Россией и США. "Мы рассчитываем, что международное сообщество начнет максимально быстро и активно действовать, чтобы возобновить переговоры в самое ближайшее время для достижения всеобъемлющего урегулирования кризиса", - указал он.

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Темы
Генассамблея ООН Израиль - Палестина. Конфликт
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