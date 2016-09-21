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Президент Швейцарии: сильная ООН нужна сейчас как никогда

Международная панорама
21 сентября, 2:18 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
Йоханн Шнайдер-Амман считает, что наиболее сложными вызовами, требующими особого внимания со стороны мирового сообщества, являются ситуация на Ближнем Востоке и в некоторых районах Северной Африки
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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Перед лицом вызовов, с которыми столкнулся мир, сильная ООН необходима как никогда. Об этом заявил президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман, выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Я твердо уверен, что жизнеспособными ответами на современные вызовы могут быть только коллективные и солидарные решения, - сказал он. - Чтобы их осуществить, международное сообщество нуждается в сильной, современной и эффективной ООН". Поблагодарив генерального секретаря сообщества наций Пан Ги Муна за достигнутое за последние 10 лет под его руководством организацией "значительное продвижение вперед", Шнайдер-Амман выразил уверенность, что его преемник, который заступит на этот пост с 1 января 2017 года, "продолжит работу по реформированию и усилению ООН".

Среди наиболее сложных вызовов, требующих особого внимания со стороны мирового сообщества, президент Швейцарии назвал ситуацию на Ближнем Востоке и в некоторых районах Северной Африки, где ослабление государств, обществ и экономики ведет к радикализации и терроризму. Угрозу для человечества, напомнил он, представляют также изменение климата, стихийные бедствия, растущая сопротивляемость болезнетворных бактерий к антибиотикам.

Обеспокоенность, по его мнению, вызывают "экономические кризисы, замкнутый круг безработицы и порождаемая ими уязвимость и исключение". "Перед лицом глубины этих вызовов, сильная ООН нужна как никогда", - заключил Йоханн Шнайдер-Амман.

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Персоны
Шнайдер-Амман, Йоханн
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