Производитель взрывчатки обвинил СМИ США в спекуляциях на теме взрыва в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские СМИ не должны спекулировать, увязывая в одно целое серию взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси с легальным производителем взрывчатки таннерит. Это не факт, так как следствие не назвало точный тип взрывчатки, который применили злоумышленники. Об этом сообщил агентству Reuters во вторник основатель и владелец фирмы Tannerite Sports в штате Орегон Дэн Теннер.

"Отвратительно то, что СМИ бросаются названием нашего бренда без доказательств и долгих раздумий", - подчеркнул он. Как пояснил Теннер, взрывчатка таннерит предназначена главным образом для винтовочных мишеней. Это значит, что она детонирует только от прямого воздействия пули, летящей с очень высокой скоростью. Очевидно, что в Нью-Йорке и Нью-Джерси был использован иной метод детонации бомб.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельное взрывное устройство (СВУ), заключенное в нечто похожее на скороварку.

Утром в субботу в городке Сисайд-Парк (Нью-Джерси) сработало СВУ в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали. Пострадавших в результате инцидента не было.

По подозрению во взрыве на Манхэттене задержан Ахмад Хан Рахами, который ранил двух полицейских и был ранен в плечо сам. Согласно заявлению ФБР, он родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании Си-эн-эн, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец при проверках на наличие контактов с террористами не внушил опасений американским властям и не числился у них "на заметке".