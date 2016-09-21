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Король Испании заявил о недопустимости распада Сирии

Международная панорама
21 сентября, 3:32 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Король также выразил сожаление в связи с тем, что "договоренность о прекращении огня была нарушена"
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Король Испании Филипп VI считает, что план урегулирования конфликта в Сирии обязательно должен предполагать сохранение территориальной целостности этой ближневосточной страны. Об этом он заявил во вторник, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Конфликт в Сирии, который продолжается уже пять с половиной лет, привел к смерти более 300 тысяч человек, около половины жителей страны вынуждены были покинуть свои дома, государство оказалось расколото, существует серьезный риск того, что процессы распада в нем окажутся необратимыми", - констатировал он.

Король выразил сожаление в связи с тем, что "договоренность о прекращении огня была нарушена". "Данный конфликт не может быть урегулирован военным путем, решение должно быть мирным и предполагать сохранение территориальной целостности государства", - подчеркнул Филипп VI. Говоря о кризисе на Украине, король также констатировал: "Евросоюз, Украина и Россия должны суметь найти такое направление действий, которое будет выгодным для всех нас в том, что касается безопасности и процветания".

В сентябре прошлого года директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что Сирия может утратить целостность. Выступая на конференции по вопросам разведки и национальной безопасности, он отметил, что считает вполне вероятным "распад Сирии на две или три части".

Директор ЦРУ США Джон Бреннан тогда также указал, что "в ближайшее десятилетие или два Ближний Восток изменится, что сделает его не таким, каким он был". Бреннан также отметил, что жители Сирии и Ирака чаще идентифицируют себя, как членов тех или иных религиозных или этнических групп, а не как граждан своих стран.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН
Персоны
Филипп VI
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