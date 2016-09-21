Президент Мексики указал на необходимость укреплять демократию в странах Латинской Америки

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Демократия теряет поддержку среди жителей Латинской Америки, и в этой ситуации правительства стран региона должны активнее общаться с обществом, которому служат. Об этом заявил во вторник президент Мексики Энрике Пенья Ньето, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его мнению, выход из этого кризиса связан с "большей открытостью, прозрачностью и подотчетностью".
"В сложившейся ситуации миру нельзя попадать в ловушку демагогии или авторитаризма, - предупредил мексиканский лидер. - Единственный реальный путь, единственный настоящий ответ на запросы общества - это сама демократия". Политик добавил, что власти "обязаны уметь выслушивать и уделять внимание гражданскому обществу, которое с каждым разом становится все более информированным".
Пенья Ньето подчеркнул, что "необходимо общаться, чтобы рассказывать об успехах, чтобы признавать и объяснять ошибки, прежде всего чтобы вместе прокладывать путь вперед". Он также отметил, что Мексика приветствует заключение мирного соглашения между Революционными вооруженными силами Колумбии и властями этой страны, и призвал к отмене "экономической, торговой и финансовой блокады" в отношении Кубы.