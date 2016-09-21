Готовивший атаку на военную базу в США экс-военнослужащий приговорен к 30 годам

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Житель американского штата Иллинойс, бывший военнослужащий Национальной гвардии, приговорен к 30 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью оказания материальной помощи экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировании нападения на военную базу в США. Его двоюродный брат, который являлся участником сговора, приговорен к 21 году лишения свободы. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении прокуратуры штата.
Согласно материалам следствия, 24-летний Хасан Эдмондс был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в марте прошлого года. По данным ведомства, Хасан планировал отправиться на Ближний Восток с целью влиться в ряды боевиков ИГ. Он был арестован на пути в международный аэропорт Чикаго, откуда собирался вылететь в Каир.
Его 31-летний родственник Джонас Эдмондс был задержан в своем доме в городе Орора (штат Иллинойс). Как утверждают в ФБР, он планировал совершить нападение на военную базу на севере штата, где проходил военную подготовку его брат. Для этого Джонас намеревался переодеться в униформу Хасана. Последний также принимал участие в планировании террористической вылазки.
"(Подсудимые) были приговорены к длительным тюремным срокам за планирование терактов от имени ИГ на Ближнем Востоке, а также на американской земле", - говорится в заявлении заместителя генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джона Карлина.
Оба подсудимых ранее признали свою вину. Хасан был приговорен к максимально возможному сроку заключения, Джонасу грозило до 23 лет лишения свободы.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.