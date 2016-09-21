Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке винил США в убийствах в Афганистане, Ираке и Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Обвиняемый в осуществлении взрыва в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен винил США в уничтожении мусульман в Афганистане, Ираке, Сирии и Палестине. Об этом сообщила во вторник прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Она на 14 страницах обвинительного заключения изложила свою версию личного дневника, который был изъят при задержании в понедельник 28-летнего Ахмада Хана Рахами. Согласно документу прокуратуры, афганец обвинял американские власти в "расправах над моджахедами в Афганистане, Ираке, Сирии, Палестине". В дневнике также содержались отрывочные ссылки на "бомбу из отрезка трубы" и "бомбу-скороварку".

Согласно прокуратуре, Рахами написал в дневнике о страхе быть пойманным до совершения теракта, о желании стать мучеником и покориться воле Аллаха. Также упоминаются имена и фамилии трех человек. Это покойный главарь сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен, один из бывших главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Анвар аль-Авлаки, уничтоженный в сентябре 2011 года, и Нидал Хасан. В ноябре 2009 года американец палестинского происхождения, военный врач-психиатр майор Хасан открыл стрельбу на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив 32; в августе 2013 года жюри присяжных приговорило его к смертной казни.

Прокуратура выдвинула во вторник дополнительные обвинения в отношении 28-летнего Ахмада Хана Рахами по четырем пунктам, в том числе изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности. В заключении содержатся свидетельства причастности афганца к двум инцидентам, которые произошли в минувшие выходные в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Взрывы в Нюь-Йорке и Сисайд-Парке

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 31 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельное взрывное устройство (СВУ), заключенное в нечто похожее на скороварку.

Утром в субботу в городке Сисайд-Парк (Нью-Джерси) сработало СВУ в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали. Пострадавших в результате инцидента не было.