Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая проходила на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, указал на неизменность поддержки Киева в вопросе принадлежности Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях", - говорится в сообщении. В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что "возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции".

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы торговли и инвестиций. "Президент Украины пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий", - добавили в пресс-службе. Собеседники также договорились о встрече в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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