Южная Корея выделит $230 млн на нужды беженцев

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Олег Зеленин/. Республика Корея (РК) выделит $230 млн для помощи беженцам. Об этом заявил во вторник южнокорейский министр иностранных дел Юн Бён Се в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Во время выступления на саммите по вопросу о вынужденных переселенцах он напомнил, что "за последние несколько лет мы (РК - прим. ТАСС) направили более $50 миллионов на поддержку беженцев из Сирии и Ирака". Глава МИД Южной Кореи также отметил, что его страна активно помогает и жителям Афганистана.

Юн Бён Се заявил, что РК "в течение следующих трех лет направит $230 миллионов на многосторонние программы оказания гуманитарной помощи". При этом глава МИД РК указал, что его страна тоже принимает жителей других стран, которые вынуждены были покинуть свои дома. "Семьи беженцев из Юго-Восточной Азии устраивают свою жизнь в Корее", - сказал он.

Министр заверил, что законодательство страны в будущем будет меняться, чтобы создать более благоприятные условия для вынужденных переселенцев. Юн Бён Се выразил надежду на то, что и другие государства станут действовать аналогичным образом.

Саудовская Аравия выделит $75 млн

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф Аль Сауд заявил, что королевство выделит $75 млн на финансирование международных программ по оказанию помощи беженцам.

"От имени короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда я с гордостью объявляю об обязательстве Королевства предоставить 75 млн на оказание помощи беженцам", - сказал наследник престола. Он также напомнил, что в начале года Эр- Рияд выделил 95 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

На саммите в ООН, проведенном по инициативе президента США Барака Обамы, страны пообещали расширить программы оказания помощи беженцам, в том числе принять на своей территории около 360 тыс. вынужденных переселенцев. Кроме того, согласно принятому на встрече совместному заявлению, в 2016 году международные доноры увеличили объем выделяемых средств на гуманитарные программы ООН на $4,5 млрд.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ООН приветствовал новые обязательства стран по приему беженцев, однако подчеркнул, что их недостаточно. По его словам, в переселении нуждаются еще 1,2 млн беженцев, положение которых является крайне тяжелым.