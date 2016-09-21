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СМИ: в ООН знали об опасности авиаударов в районе прохождения конвоя с гумпомощью

Международная панорама
21 сентября, 4:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Представители сирийской оппозиции предупреждали ООН, что доставка гумпомощи в ту часть Алеппо, которая контролируется повстанцами, может быть небезопасна, еще 18 сентября, пишет WSJ
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©  EPA/SYRIA CIVIL DEFENSE / HANDOUT

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Представители ООН были предупреждены сирийской оппозицией об угрозе авиаударов в районе прохождения гуманитарного конвоя под Алеппо, однако, несмотря на это, во всемирной организации решили не медлить с доставкой помощи. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, еще в воскресенье представители сирийской оппозиции предупреждали ООН, что доставка гуманитарного груза в ту часть Алеппо, которая контролируется повстанцами, может быть небезопасна. Оппозиционеры утверждали, что правительство сирийского президента Башара Асада "нарушает режим прекращения огня как в самом городе (Алеппо), так и вокруг него", отмечает издание.

Однако в ответ на это из всемирной организации поступило послание, в котором один из дипломатов из офиса спецпредставителя генсека ООН по Сирии заявил, что "авиаудары не являются причиной для того, чтобы останавливать конвой", сообщает The Wall Street Journal. Газета также отмечает, что во внутренних структурах ООН велись споры по поводу того, насколько безопасной будет доставка гумпомощи. Однако в ООН все же "решили предпринять" попытку доставки груза, пишет издание.

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу в районе Алеппо 19 сентября. Как сообщили во всемирной организации, были уничтожены или повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны.

Администрация США возложила вину за обстрел на Россию. В МИД РФ такие утверждения категорически опровергли, заявив, что ни Россия, ни Сирия непричастны к нападению на конвой. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - указали в российском МИД.

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