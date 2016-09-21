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Экс-генсек НАТО назвал США единственным кандидатом на роль нового "мирового жандарма"

Международная панорама
21 сентября, 4:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам Андерса Фога Расмуссена, "мир соскальзывает к хаосу". и только Америка обладает достаточным "моральным величием", чтобы остановить этот процесс
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© AP Photo/Jens Meyer

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США являются единственным способным кандидатом на роль "мирового жандарма", функции которого в условиях нынешней обстановки в мире сводятся к отстаиванию гражданских свобод, содействию процветанию и борьбе с угнетением. С таким утверждением выступил в опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal советник президента Украины, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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"Миру нужен такой жандарм, если свободе и процветанию суждено взять верх над силами угнетения. Единственным способным, надежным и желаемым кандидатом на эту роль являются Соединенные Штаты. Таким образом, (предстоящие) президентские выборы (в США) пройдут в поворотный момент в истории", - полагает Расмуссен.

По его оценке, Ближний Восток "расколот войной", а север Африки и Ливия превратились в "благодатную почву" для распространения терроризма. К этой же категории процессов бывший генсек НАТО причислил происходящее на востоке Украины, нагнетание напряженности между Китаем и соседними странами, а также угрозу, исходящую со стороны КНДР.

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"Сейчас наш общий глобальный дом объят огнем, а соседи воюют друг с другом в отблесках пламени. Чтобы навести порядок, нужен полицейский. Точно также нам сейчас нужен пожарный, чтобы потушить пожар конфликта. Этот пожарный должен быть старшим, умным и здравомыслящим, чтобы возглавить восстановление (после пожара)", - пояснил Расмуссен.

По его утверждению, "среди всех мировых держав только Америка способна справиться с такими ролями, так как только Америка пользуется достаточным доверием, чтобы определить контуры долгосрочных ответов на данные вызовы". Согласно версии, изложенной Расмуссеном, Россия слишком активно стремится возродить былую империю, Китай является "чисто региональным игроком", а Европа "слаба, расколота и не имеет лидера".

"Мир соскальзывает к хаосу", и только США обладают достаточным "моральным величием", чтобы остановить этот процесс, подытожил бывший генсек НАТО.

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