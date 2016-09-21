Washington Post вслед за правозащитниками попросила Обаму снять обвинения со Сноудена

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Влиятельная американская газета Washington Post вслед за международными правозащитными организациями попросила президента США Барака Обаму признать заслуги бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, и снять с него все обвинения. Об этом свидетельствуют сразу две статьи, опубликованные во вторник на сайте издания.

Главе Белого дома нужно "помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и позволить ему вернуться в Соединенные Штаты" из России "без предъявления обвинений", считает издание. "Обама, безусловно, должен это сделать. Сноуден оказал большую услугу американской общественности и, по сути, всему миру, - отмечает издание, говоря о том, что он предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США. - Некоторые из этих методов слежки нарушали закон, другие же хотя и находились в рамках закона, были возмутительными и неприемлемыми".

"И наша страна должна выразить ему признательность, а не угрожать тюремным заключением или держать в изгнании", - считает газета, подчеркивая, что Сноуден "заслужил право на помилование".

В другой статье под заголовком "Эдвард Сноуден - прекрасный кандидат на помилование президентом" отмечается, что экс-сотрудник спецслужб "рисковал своей работой, репутацией и свободой", когда он через СМИ публиковал информацию о прослушке. "Благодаря этому он заслужил благодарность миллионов американцев и ненависть со стороны спецслужб страны", - продолжает газета. Она напомнила, что Министерство юстиции США предъявило Сноудену обвинения в связи с раскрытием секретной информации, а Госдепартамент аннулировал его паспорт. "Теперь правозащитные организации в США и по всему миру призывают Обаму помиловать Сноудена", - говорится в статье.

"Акт помилования станет официальным признанием общественного служения Сноудена. Для президента, который утверждает, что мы не должны жертвовать нашими свободами для обеспечения безопасности, настало время действовать", - заключила газета.

На это уже отреагировал директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. "Я бы мог понять то, что он совершил, если бы это ограничилось лишь данными о прослушке внутри страны, но он еще опубликовал многое из того, что не имело абсолютно никакого отношения к прослушке американцев, чем нанес ущерб нашей способности противостоять иностранным угрозам. Он лишил нас возможности защищать наши войска в Афганистане, - пояснил Клэппер в интервью Washington Post. - Я не думаю, что могу согласиться с предложением о его помиловании".

Поддержка правозащитников

Ранее исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот и генеральный секретарь Amnesty International Салила Шетти попросили главу Белого дома помиловать экс-сотрудника спецслужб. "Пришло время помиловать Сноудена и вернуть его домой не для того, чтобы подвергнуть критике, а для безопасности и защиты права на частную жизнь всех нас", - написали они в статье, опубликованной в газете The New York Times.

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Тогда Washington Post наряду с другими газетами публиковала предоставленные им данные.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.