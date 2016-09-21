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Экс-глава Бразилии назвал обвинения в свой адрес спектаклем и политическим преследованием

Международная панорама
21 сентября, 5:53 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Ранее стало известно, что бразильский федеральный судья Сержиу Моро удовлетворил запрос прокуратуры, которая потребовала предъявить экс-президенту обвинения в коррупции и отмывании денег
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отверг предъявленные ему обвинения в коррупции, назвав их спектаклем и политическим преследованием. Соответствующее заявление он разместил во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Согласившись с обвинениями, судья Сержиу Моро подтвердил свою пристрастность. Он санкционировал продолжение спектакля и политического преследования, начатых прокурорами на прошлой неделе", - считает Лула да Силва.

Во вторник стало известно, что бразильский федеральный судья Сержиу Моро удовлетворил запрос прокуратуры, которая ранее потребовала предъявить экс-президенту обвинения в коррупции и отмывании денег. Политика подозревают в получении взяток на сумму более 3,7 млн реалов (1,1 млн долларов по действующему курсу). По данным ведомства, Лула да Силва и его супруга Мариза Летисиа являются истинными владельцами роскошной трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Эта недвижимость якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

Обвинения прокуратуры в адрес Лулы да Силвы были направлены федеральному судье Сержиу Моро, так как в соответствии с бразильским законодательством окончательное решение об их предъявлении мог принять только суд.

70-летний Лула да Силва, находившийся у власти с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост главы государства от правящей Партии трудящихся на выборах 2018 года. Сам он ранее допускал возможность своего участия в избирательной гонке, однако говорил, что пока не принял окончательное решение.

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