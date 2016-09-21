СИНГАПУР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Состоятельные граждане Индонезии вывели из страны более $250 млрд, основная часть этих средств хранится в банках Сингапура. Об этом пишет в среду газета Straits Times, приводя данные министерства финансов страны.

"Различные финансовые исследования показали, что индонезийцы хранят в Сингапуре около $200 млрд", - отметила во вторник глава Минфина Сри Мульяни Индравати на специальном заседании Конституционного суда Индонезии, посвященному объявленной ранее в стране налоговой амнистии. Всего же "граждане хранят за рубежом примерно $250 млрд", - впервые сообщила министр об объемах выведенного из страны капитала.

Между тем в рамках объявленной властями кампании граждане Индонезии на прошлой неделе декларировали около $8,8 млрд, находящихся на счетах в Сингапуре. Одновременно в Денежно-кредитном управлении Сингапура (Центробанк) сообщили, что местные финансовые учреждения "в случае необходимости могут потребовать от владельцев счетов разъяснить подозрительные операции, однако, это не означает, что полученная информация будет передана в правоохранительные органы".

Индонезийский парламент в июне одобрил закон о налоговой амнистии, который, в частности, позволяет сообщить о неучтенных ранее доходах, вместе с тем, необходимо уплатить от 2 до 10% от общей суммы в качестве "компенсации". Кроме того, возвращенный из-за рубежа капитал необходимо инвестировать как минимум на три года в контролируемые государством сферы или же предприятия.