Премьер Италии призвал увеличивать расходы на образование для борьбы с терроризмом

В США скоропостижно умер режиссер фильма "8 миля" Кертис ХэнсонКультура 21 сентября, 7:46
В Бишкеке обезврежены два взрывных устройстваМеждународная панорама 21 сентября, 7:45
Сибирские ученые создали эффективный анальгетик без побочного действияНаука 21 сентября, 7:17
За минувшие сутки в Бангладеш от ударов молний погибли 18 человекПроисшествия 21 сентября, 7:14
Christie's выставляет на торги личные вещи Рональда РейганаКультура 21 сентября, 7:06
AP: афроамериканцы устроили акцию протеста после убийства полицейским мужчины в СШАМеждународная панорама 21 сентября, 6:56
Российские фильмы вызывают наибольший интерес на кинофестивале в КНДРКультура 21 сентября, 6:21
Лавров встретится с генсеком ООН и министрами иностранных дел ряда странПолитика 21 сентября, 6:20
У острова Парамушир найдено тело моряка с судна ADEX, пропавшего в феврале 2016 годаПроисшествия 21 сентября, 6:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Увеличение расходов на образование является действенным методом борьбы против доморощенного терроризма в развитых странах. Уверенность в этом выразил во вторник премьер-министр Италии Маттео Ренци, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Нельзя забывать, что проблема терроризма появляется не только в условиях военных конфликтов, но и из-за того, что некоторым районам городов не уделяют достаточного внимания", - отметил Ренци. "Единственным методом борьбы с возникновением такого терроризма являются масштабные вложения средств в образование и развитие человеческого капитала", - подчеркнул премьер.
Ренци напомнил, что его страна тратит значительные средства на данные нужды. В связи с этим он выразил уверенность в том, что терроризм "является одним из основных вызовов нашего времени".
В субботу, 17 сентября, итальянский премьер на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что нет оснований связывать миграцию с терроризмом. "На данный момент нет причин связывать вопросы безопасности с миграцией. Террористы прибыли в Европу не на лодках (через Сицилийский пролив - прим. ТАСС), а на самолетах, а исполнители теракта 11 сентября (2001 года) вообще летели бизнес-классом", - пояснил он свою позицию.