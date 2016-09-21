Премьер Италии призвал увеличивать расходы на образование для борьбы с терроризмом

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Увеличение расходов на образование является действенным методом борьбы против доморощенного терроризма в развитых странах. Уверенность в этом выразил во вторник премьер-министр Италии Маттео Ренци, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нельзя забывать, что проблема терроризма появляется не только в условиях военных конфликтов, но и из-за того, что некоторым районам городов не уделяют достаточного внимания", - отметил Ренци. "Единственным методом борьбы с возникновением такого терроризма являются масштабные вложения средств в образование и развитие человеческого капитала", - подчеркнул премьер.

Ренци напомнил, что его страна тратит значительные средства на данные нужды. В связи с этим он выразил уверенность в том, что терроризм "является одним из основных вызовов нашего времени".

В субботу, 17 сентября, итальянский премьер на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что нет оснований связывать миграцию с терроризмом. "На данный момент нет причин связывать вопросы безопасности с миграцией. Террористы прибыли в Европу не на лодках (через Сицилийский пролив - прим. ТАСС), а на самолетах, а исполнители теракта 11 сентября (2001 года) вообще летели бизнес-классом", - пояснил он свою позицию.