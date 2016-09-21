Военные РК: КНДР готовится провести новое ядерное испытание в октябре

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СЕУЛ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские военные отмечают повышенную активность на ядерном полигоне в КНДР. Об этом сообщил в среду в Сеуле представитель Министерства национальной обороны Республики Корея
"Не исключено, что Пхеньян готовится провести еще одно ядерное испытание", - отметил он. По его словам, на полигоне в Пунгё-ри (провинция Хамгён-Пукто) в последнее время замечены активные передвижения военной и строительной техники. "Кроме того, над входом в туннель номер 3 натянут гигантский маскировочный тент, который затрудняет обзор с неба", - сообщил представитель Минобороны. По его словам, именно в этом туннеле может быть проведен очередной атомный тест.
Военный предположил, что КНДР может осуществить новое ядерное испытание в первой декаде следующего месяца, приурочив его к отмечаемой 10 октября 68-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи.
Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.