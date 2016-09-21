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AP: афроамериканцы устроили акцию протеста после убийства полицейским мужчины в США

Международная панорама
21 сентября, 6:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В толпе собравшихся видны транспаранты с лозунгами "Не убивайте нас" и "Жизни чернокожих имеют значение"
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© AP Photo/John Minchillo, архив

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полицейский при исполнении убил во вторник подозрительного мужчину в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Это вызвало акцию протеста с участием около 100 темнокожих жителей города. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Согласно его сведениям, патруль полиции вечером проводил рейд в многоквартирном доме с целью найти и арестовать подозреваемого в преступлении. Подозрение сотрудника правоохранительных органов вызвал мужчина, который вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руке и быстро сел обратно в автомобиль. Когда он появился снова, опять с оружием, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия.

Мужчина был доставлен в городскую больницу, где позже скончался. Как пояснил начальник Управления полиции Шарлотт Керри Путни, убитый не был лицом, которого искали блюстители порядка.

Власти не уточняют расовой принадлежности жертвы. Однако участники акции протеста, которая проходит в 1,6 км от Университета штата Северная Каролина, заявили, что убит афроамериканец. В толпе собравшихся видны транспаранты с лозунгами "Не убивайте нас" и "Жизни чернокожих имеют значение". По данным AP, отдельные демонстранты бросают в направлении подразделений полиции бутылки.

Подобные случаи в США увы нередки. 16 сентября в городе Талса (шта Оклахома) стражи порядка сначала обездвижили безоружного афроамериканца, а затем убили его из табельного оружия. При этом полицейский перед тем, как выстрелить в неподвижно лежавшего человека, сообщил по рации, будто "подозреваемый не идет на сотрудничество". В США в этом году участились случаи эксцессов при задержании чернокожих подозреваемых и, как результат, ширятся акции протеста против произвола органов правопорядка. В июле в США произошло два резонансных случая убийств блюстителей порядка.

7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и двое гражданских лиц. 17 июля темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил троих стражей порядка и столько же ранил в городе Батон-Руж (штат Луизиана). В обоих случаях нападавшие были убиты.

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