В Бишкеке обезврежены два взрывных устройства

БИШКЕК, 21 сентября /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в столице республики обезврежены два взрывных устройства. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

По его словам, в дежурную часть городской милиции поступил сигнал, что на улице Махатмы Ганди обнаружен подозрительный пакет. "На место прибыли наши сотрудники, которые установили, что внутри находится самодельное взрывное устройство", - сказал он.

По данным ГКНБ, сотрудники спецслужб сразу же эвакуировали жителей близлежащих домов. "Взрывные устройства были уничтожены с помощью водяной пушки. Во время взрыва никто не пострадал", - подчеркнул Сулайманов.

Представитель ГКНБ также призвал население республики проявлять бдительность, и в случае обнаружения подозрительных устройств немедленно информировать правоохранительные органы.