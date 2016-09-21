В Северной Каролине в стычках с участниками протеста ранены 12 полицейских

Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республикиПолитика 21 сентября, 9:47
Налоговые поступления от отрасли дикоросов в Томской области удвоились за четыре годаСибирь 21 сентября, 9:40
Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской областиСибирь 21 сентября, 9:22
СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%Экономика и бизнес 21 сентября, 9:22
Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре МосквыМосква 21 сентября, 9:19
Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танковМеждународная панорама 21 сентября, 9:15
Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программыКосмос 21 сентября, 9:09
Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойкиОбщество 21 сентября, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двенадцать полицейских получили в среду ранения в столкновениях с участниками акции протеста в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), начавшейся после того, как полицейский убил афроамериканца. Об этом сообщило Управление полиции округа Шарлотт-Мекленбург.
"Двенадцать офицеров полиции были ранены. Одному камнем попало в лицо", - информировало управление. По его данным, столкновения произошли ночью, их зачинщики "били служебные автомобили с маркировкой полиции". Органам правопорядка пришлось применить силу и, как сообщили местные СМИ, слезоточивый газ для разгона вышедшей из-под контроля толпы.
Отправной точкой для демонстрации, вылившейся в беспорядки, стало убийство во вторник полицейским чернокожего жителя Шарлотт. Он навлек на себя подозрения тем, что вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руке и быстро сел обратно в автомобиль. Когда он появился снова, опять с оружием, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где позже скончался.
Как пояснил начальник Управления полиции Шарлотт Керри Путни, убитый не был лицом, которого искали блюстители порядка.
Акция протеста начиналась в 1,6 км от Университета штата Северная Каролина. Собравшиеся несли транспаранты с лозунгами "Не убивайте нас" и "Жизни чернокожих имеют значение".