В Северной Каролине в стычках с участниками протеста ранены 12 полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двенадцать полицейских получили в среду ранения в столкновениях с участниками акции протеста в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), начавшейся после того, как полицейский убил афроамериканца. Об этом сообщило Управление полиции округа Шарлотт-Мекленбург.

"Двенадцать офицеров полиции были ранены. Одному камнем попало в лицо", - информировало управление. По его данным, столкновения произошли ночью, их зачинщики "били служебные автомобили с маркировкой полиции". Органам правопорядка пришлось применить силу и, как сообщили местные СМИ, слезоточивый газ для разгона вышедшей из-под контроля толпы.

Отправной точкой для демонстрации, вылившейся в беспорядки, стало убийство во вторник полицейским чернокожего жителя Шарлотт. Он навлек на себя подозрения тем, что вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руке и быстро сел обратно в автомобиль. Когда он появился снова, опять с оружием, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где позже скончался.

Как пояснил начальник Управления полиции Шарлотт Керри Путни, убитый не был лицом, которого искали блюстители порядка.

Акция протеста начиналась в 1,6 км от Университета штата Северная Каролина. Собравшиеся несли транспаранты с лозунгами "Не убивайте нас" и "Жизни чернокожих имеют значение".