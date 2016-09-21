СМИ: транспортный центр армии Израиля готовится к конфликту на нескольких фронтах

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Центр управления транспортом Армии обороны Израиля готовится к возможности конфликтов на нескольких фронтах. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. "Транспортный центр армии, отвечающий за доставку танков и бронетранспортеров, боеприпасов и топлива, воды и провианта армейским частям, готовится к потенциальному сценарию конфликта на нескольких фронтах, в ходе которого возникнет необходимость массовой переброски грузов на север и на юг под массированным огнем противника", - указывает издание. В случае полномасштабного конфликта, включающего наземные операции, "армейскому Центру управления транспортом придется обеспечить подразделения на фронтах всем необходимым до того, как они начнут маневрирование на поле боя", отмечает газета.

Глава Центра управления транспортом Армии обороны Израиля бригадный генерал Иосиф Шамир назвал в интервью газете эту армейскую структуру "крупнейшей транспортной компанией" на всем Ближнем Востоке. "Мы поставляем необходимое каждому армейскому подразделению", - сказал он. По словам генерала, "в будущем деятельность центра будет сильно отличаться от того, чем он занимался в прошлом". "Мы прошли через существенную реорганизацию", - добавил Шамир.

Так, как сообщает The Jerusalem Post, Армия обороны Израиля в последнее время приобрела новые - оборудованные системами GPS и 16 компьютерами - грузовики для транспортировки танков, а также оборудовала региональные центры управления и контроля для отслеживания каждого из них. "Центр управления транспортом разделил страну на северный, центральный и южный районы, каждый из которых контролируется своим центром управления, что позволяет эффективнее осуществлять передвижение на всех дорогах страны", - сказал Шамир. По его словам, теперь у израильской армии существует возможность "знать в каждый момент времени точное расположение каждой транспортной единицы и иметь информацию о ее состоянии".