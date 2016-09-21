Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танков

Международная панорама
21 сентября, 9:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС
Установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков Т-64Б1 и Т-64Б1В на сумму более $900 тысяч
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Центрального региона Украины проверяет причастность сотрудников Министерства обороны к махинациям с продажей бронетехники на сумму 22,8 млн гривен ($900 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Во время проведения планового аудита департамента отчуждения военного имущества Минобороны установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков Т-64Б1 и Т-64Б1В на сумму более 22,8 млн гривен в 2013 году", - отметили в прокуратуре.

По ее данным, сейчас изучаются детали сделок, роль конкретных руководителей военного ведомства и субъекта оценочной деятельности, а также устанавливается окончательная сумма убытков. В связи с этим продолжаются внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны, госпредприятия "Харьковский бронетанковый завод" и воинских частей. Также отрабатываются версии о возможных нарушениях руководителями госпредприятий при дальнейшей реализации этой военной техники.

Генеральная прокуратура сейчас изучает деятельность всех министров обороны и начальников Генерального штаба, начиная с 1991 года.

По данным военных экспертов, с 2004 по 2015 год на Украине было списано и продано 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28,555 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1,824 тыс. единиц стрелкового оружия, боеприпасов на 560 млн гривен (почти $22 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В Москве начали включать отопление
5
Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя
6
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
7
Замминистра иностранных дел Ирана: шансы разрешить сирийский конфликт без Ирана невелики
Темы дня
Реклама