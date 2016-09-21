Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танков

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Центрального региона Украины проверяет причастность сотрудников Министерства обороны к махинациям с продажей бронетехники на сумму 22,8 млн гривен ($900 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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"Во время проведения планового аудита департамента отчуждения военного имущества Минобороны установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков Т-64Б1 и Т-64Б1В на сумму более 22,8 млн гривен в 2013 году", - отметили в прокуратуре.

По ее данным, сейчас изучаются детали сделок, роль конкретных руководителей военного ведомства и субъекта оценочной деятельности, а также устанавливается окончательная сумма убытков. В связи с этим продолжаются внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны, госпредприятия "Харьковский бронетанковый завод" и воинских частей. Также отрабатываются версии о возможных нарушениях руководителями госпредприятий при дальнейшей реализации этой военной техники.

Генеральная прокуратура сейчас изучает деятельность всех министров обороны и начальников Генерального штаба, начиная с 1991 года.

По данным военных экспертов, с 2004 по 2015 год на Украине было списано и продано 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28,555 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1,824 тыс. единиц стрелкового оружия, боеприпасов на 560 млн гривен (почти $22 млн).