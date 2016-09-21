Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ЗРК С-300 были представлены на военном параде в Тегеране

Международная панорама
21 сентября, 9:59 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Демонстрация новейших образцов вооружений традиционно проводится в Иране 21 сентября - в годовщину начала в 1980 году восьмилетней войны с Ираком
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ebrahim Noroozi, архив

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМУ, поставленные Россией Ирану, а также системы ПВО местной разработки "Бавар-373" были представлены на состоявшемся в среду параде.

Кроме того, публике были продемонстрированы новейшие образцы стоящей на вооружении ВС Исламской Республики военной техники, в том числе ракеты "Эмад" (модернизированная версия "Шахаб-3" с радиусом действия до 1650 км) и "Саджиль (до 2000 км), системы ПВО различного радиуса действия, в частности мобильные "Хатам-5" и "Хатам-7", модернизированный танк "Зульфакар".

Смотрите также
Мощь Востока: каков военный потенциал Ирана

Парад прошел около мавзолея основателя ИРИ имама Рухоллы Мусави Хомейни. За прохождением техники наблюдали с трибуны для почетных гостей представители иранского военного командования, в том числе высшие чины Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС), а также военные атташе других государств.

Одновременно парад и смотр боевых кораблей ВМС ИРИ состоялся в расположенном на берегу Персидского залива портовом городе Бендер-Аббас. Там главными участниками демонстрации иранской военной мощи стали новейшие баллистические ракеты "Зульфакар" (название легендарного меча, подаренного пророком Мухаммедом особо почитаемому шиитами имаму Али ибн Абу Талибу). Как информирует агентство Тасним, эти ракеты дальнего радиуса действия обладают повышенной точностью поражения целей и имеют разделяющуюся головную часть.

Демонстрация новейших образцов вооружений традиционно проводится в Иране 21 сентября - в годовщину начала в 1980 году восьмилетней войны с Ираком.

Смотрите также

Белый дом: США против поставок С-300 в Иран, но они не нарушают резолюцию ООН
США хотят провести консультации с партнерами в связи с появлением у Ирана комплекса С-300
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Иран Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама