Российские ЗРК С-300 были представлены на военном параде в Тегеране

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМУ, поставленные Россией Ирану, а также системы ПВО местной разработки "Бавар-373" были представлены на состоявшемся в среду параде.

Кроме того, публике были продемонстрированы новейшие образцы стоящей на вооружении ВС Исламской Республики военной техники, в том числе ракеты "Эмад" (модернизированная версия "Шахаб-3" с радиусом действия до 1650 км) и "Саджиль (до 2000 км), системы ПВО различного радиуса действия, в частности мобильные "Хатам-5" и "Хатам-7", модернизированный танк "Зульфакар".

Парад прошел около мавзолея основателя ИРИ имама Рухоллы Мусави Хомейни. За прохождением техники наблюдали с трибуны для почетных гостей представители иранского военного командования, в том числе высшие чины Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС), а также военные атташе других государств.

Одновременно парад и смотр боевых кораблей ВМС ИРИ состоялся в расположенном на берегу Персидского залива портовом городе Бендер-Аббас. Там главными участниками демонстрации иранской военной мощи стали новейшие баллистические ракеты "Зульфакар" (название легендарного меча, подаренного пророком Мухаммедом особо почитаемому шиитами имаму Али ибн Абу Талибу). Как информирует агентство Тасним, эти ракеты дальнего радиуса действия обладают повышенной точностью поражения целей и имеют разделяющуюся головную часть.

Демонстрация новейших образцов вооружений традиционно проводится в Иране 21 сентября - в годовщину начала в 1980 году восьмилетней войны с Ираком.