Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано

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ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Говорить о нормализации дипломатических отношений между Россией и Великобританией рано, однако страны должны обсуждать важные вопросы мировой повестки дня. Как информировало сегодня МИД Великобритании, об этом глава ведомства Борис Джонсон заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она прошла во вторник "на полях" 71-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Министр иностранных дел (Джонсон) ясно заявил, что в то время, как нынешние разногласия означают, что еще очень рано для нормализации дипломатических отношений, будет правильно, чтобы обе страны продолжали обсуждать важные глобальные вопросы", - говорится в заявлении Форин офиса, поступившем в ТАСС.
Министры затронули, в частности, ситуации в Сирии и на Украине. "Министры обсудили кризис в Сирии и увеличение насилия в последние дни, включая недавнюю недопустимую атаку на гуманитарный конвой, - говорится в коммюнике.
"Джонсон также затронул ситуацию на Украине, где продолжаются нарушения минских договоренностей, и подчеркнул необходимость долгосрочного перемирия в Восточной Украине", - следует из документа.
Данная встреча стала первой для двух министров с того момента, как Джонсон был назначен главой МИД Соединенного Королевства в июле этого года.