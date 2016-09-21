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Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано

Международная панорама
21 сентября, 10:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД РФ и Великобритании
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ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Говорить о нормализации дипломатических отношений между Россией и Великобританией рано, однако страны должны обсуждать важные вопросы мировой повестки дня. Как информировало сегодня МИД Великобритании, об этом глава ведомства Борис Джонсон заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она прошла во вторник "на полях" 71-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Министр иностранных дел (Джонсон) ясно заявил, что в то время, как нынешние разногласия означают, что еще очень рано для нормализации дипломатических отношений, будет правильно, чтобы обе страны продолжали обсуждать важные глобальные вопросы", - говорится в заявлении Форин офиса, поступившем в ТАСС.

Министры затронули, в частности, ситуации в Сирии и на Украине. "Министры обсудили кризис в Сирии и увеличение насилия в последние дни, включая недавнюю недопустимую атаку на гуманитарный конвой, - говорится в коммюнике.

"Джонсон также затронул ситуацию на Украине, где продолжаются нарушения минских договоренностей, и подчеркнул необходимость долгосрочного перемирия в Восточной Украине", - следует из документа.

Данная встреча стала первой для двух министров с того момента, как Джонсон был назначен главой МИД Соединенного Королевства в июле этого года.

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Персоны
Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
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