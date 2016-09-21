Израильские охранники ранили 13-летнюю палестинку на Западном берегу Иордана

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Охранники на КПП близ еврейского поселения Альфей-Менаше на Западном берегу реки Иордан ранили палестинскую девушку-подростка, проигнорировавшую приказ остановиться. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны Израиля.
"13-летняя палестинка шла по закрытой для прохода полосе и несла подозрительную на вид сумку", - говорится в распространенном здесь коммюнике. В нем отмечается, что "охранники приказали ей остановиться, после чего осуществили предупредительный выстрел в воздух, но девочка продолжила движение". "После этого был произведен выстрел в ногу", - проинформировала пресс-служба ведомства.
Газета Haaretz в свою очередь сообщила, что "при обыске у девочки в сумке не было обнаружено ни оружия, ни следов взрывчатки". По сведениям издания, палестинка госпитализирована.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния вновь обострилась в пятницу, когда после относительно длительного периода затишья, продолжавшегося несколько недель, возобновились начавшиеся год назад нападения и теракты против израильтян с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов. С 16 сентября произошло уже около десятка атак. За 12 месяцев в результате серии из почти четырех сотен нападений в Израиле и на Западном берегу Иордана были убиты 40 израильтян, еще 450 получили ранения.