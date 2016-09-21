Пушилин: Киев сорвал работу экономической подгруппы контактной группы в Минске

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона сорвала работу экономической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Об этом заявил глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Денис Пушилин.

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"Сегодня украинская сторона сорвала работу экономической подгруппы, отказавшись вести диалог с представителем Донбасса, руководителем администрации главы ДНР Максимом Лещенко. Поводом послужило якобы заведенное на него в Киеве уголовное дело о пособничестве терроризму", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, это "очередная надуманная причина, чтобы не дать работать экономической подгруппе и контактной группе", и "подобные действия направлены на срыв минских соглашений и продолжение экономической блокады Донбасса".

Ранее днем МИД Белоруссии сообщил о начале работы участников рабочих подгрупп контактной группы. В преддверии заседаний в белорусской столице также прошли встречи координаторов рабочих подгрупп.

Позже в Минске состоятся переговоры участников самой контактной группы.