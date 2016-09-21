Всемирный банк выделит $1 млрд на развитие транспортной инфраструктуры Украины

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк выделит Украине $1 млрд на реализацию стратегии развития транспортной инфраструктуры страны. Об этом, как сообщила пресс-служба кабинета министров Украины, договорились на встрече глава украинского правительства Владимир Гройсман и директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.
"Стороны договорились о привлечении экспертов и финансовых ресурсов Всемирного банка на подготовку стратегии развития транспортной инфраструктуры Украины. Ожидается, что кредитный портфель банка на реализацию этого проекта составит $1 млрд", - говорится в сообщении.
В центре внимания переговоров, как сообщили в пресс-службе, были вопросы, связанные с финансированием Всемирным банком проектов инфраструктурного и социально-экономического развития, которые реализуется правительство Украины.
Стороны уделили особое внимание обсуждению вопросов практического участия экспертов Всемирного банка в подготовке концепции земельной реформы и системы здравоохранения в Украине. Директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии представила премьеру подготовленный банком анализ программы энергетических тарифов и субсидий, а также предложения по ее дальнейшей имплементации в ближайший период.
"Собеседники договорились продолжить взаимодействие, чтобы обеспечить финансовую стабильность компаний централизованного теплоснабжения и усовершенствовать существующую программу жилищных субсидий", - отметили в пресс-службе.
Гройсман также предложил Всемирному банку пересмотреть кредитный портфель для Украины, в частности, проанализировать целесообразность дальнейшей реализации тех проектов, которые внедряются медленными темпами.
"Рассчитываем на подготовку совместно со Всемирным банком проектов, направленных на усиление конкурентоспособности украинской продукции, внедрение новых технологий и реформирования финансового сектора", - отметил глава правительства.
Украина входит в десятку крупнейших заемщиков Всемирного банка. Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией в 2014-206 годы выделили Украине $6,5 млрд.