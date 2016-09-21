Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всемирный банк выделит $1 млрд на развитие транспортной инфраструктуры Украины

Международная панорама
21 сентября, 13:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС
К подготовке стратегии развития инфраструктуры также будут привлечены эксперты
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк выделит Украине $1 млрд на реализацию стратегии развития транспортной инфраструктуры страны. Об этом, как сообщила пресс-служба кабинета министров Украины, договорились на встрече глава украинского правительства Владимир Гройсман и директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Стороны договорились о привлечении экспертов и финансовых ресурсов Всемирного банка на подготовку стратегии развития транспортной инфраструктуры Украины. Ожидается, что кредитный портфель банка на реализацию этого проекта составит $1 млрд", - говорится в сообщении.

В центре внимания переговоров, как сообщили в пресс-службе, были вопросы, связанные с финансированием Всемирным банком проектов инфраструктурного и социально-экономического развития, которые реализуется правительство Украины.

Стороны уделили особое внимание обсуждению вопросов практического участия экспертов Всемирного банка в подготовке концепции земельной реформы и системы здравоохранения в Украине. Директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии представила премьеру подготовленный банком анализ программы энергетических тарифов и субсидий, а также предложения по ее дальнейшей имплементации в ближайший период.

"Собеседники договорились продолжить взаимодействие, чтобы обеспечить финансовую стабильность компаний централизованного теплоснабжения и усовершенствовать существующую программу жилищных субсидий", - отметили в пресс-службе.

Гройсман также предложил Всемирному банку пересмотреть кредитный портфель для Украины, в частности, проанализировать целесообразность дальнейшей реализации тех проектов, которые внедряются медленными темпами.

"Рассчитываем на подготовку совместно со Всемирным банком проектов, направленных на усиление конкурентоспособности украинской продукции, внедрение новых технологий и реформирования финансового сектора", - отметил глава правительства.

Украина входит в десятку крупнейших заемщиков Всемирного банка. Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией в 2014-206 годы выделили Украине $6,5 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
7
Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение
Темы дня
Реклама