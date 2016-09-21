"Оппозиционный блок" предложил пять шагов для урегулирования конфликта в Донбассе

Siemens планирует собирать на Урале новый поезд для ВСМ Москва - КазаньНовости Урала 21 сентября, 15:51
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:50
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООНМеждународная панорама 21 сентября, 15:37
В Германии опубликована "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я"Международная панорама 21 сентября, 15:24
Жительница Ишима отсудила у стоматологов 234 тыс. руб. за удаленные зубыПроисшествия 21 сентября, 15:18
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" завершила строительство пятидесятого заводаНовости партнеров 21 сентября, 15:05
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир МаркинПолитика 21 сентября, 14:54
На Урале учитель истории уволился из школы после потасовки со старшеклассникомНовости Урала 21 сентября, 14:48
Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливнейМосква 21 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Сергей Дунаев раскритиковал власти Украины за невыполнение политической части Минских соглашений и предложил свой вариант синхронизации вопросов политики и безопасности в Донбассе на основе дорожной карты, предложенной ранее главой МИД Франции Жан-Марком Эйро.
"Для окончательного урегулирования конфликта в Донбассе президент Украины и Верховная рада должны принять первоочередные меры и взять ответственность за судьбу единой Украины на себя. Определяющее значение здесь имеет очередность шагов", - подчеркнул политик, слова которого приводит украинское издание "Факты".
Программа Дунаева состоит из пяти пунктов. Прежде всего, депутат предлагает украинским властям "согласовать с представителями Донбасса законопроект по особому статусу". "Особый статус должен быть постоянным и должен быть зафиксирован в Конституции", - указывает он.
"Далее мы должны перейти к решению вопросов по отводу войск и вооружений по графику, согласованному с представителями Донбасса, - продолжает Дунаев.
После демилитаризации в Донбассе и отвода вооружений, по его словам, "может поработать миссия ОБСЕ, если жители Донбасса это поддержат". "И затем мы должны принять законодательство по амнистии для всех участников вооруженного конфликта", - заявил он.
"После синхронизированного решения политических и военных вопросов мы будем готовы принять законодательство по проведению местных выборов в Донбассе, объявить дату выборов и наконец провести в Донбассе выборы", - озвучил Дунаев последний пункт предлагаемой им программы разрешения кризиса.
По мнению депутата, именно в этих пяти шагах заключается смелая политическая позиция, которая соответствует духу нормализации ситуации в Донбассе и установления окончательного мира. "В противном случае мы рискуем стать заложниками имитации урегулирования конфликта", - предостерегает он.
Дунаев отмечает, что нынешняя ситуация, когда переговоры по Донбассу постоянно заходят в тупик, выставляет Украину в неприличном свете перед лицом международного сообщества.
Для реализации Минских соглашений в нынешнем месяце "режим тишины" в Донбассе сторонами объявлялся уже дважды - с 1 сентября и с 15 сентября.
Кроме того, 14 сентября французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, находясь в Киеве, озвучил дорожную карту для активизации минского процесса. По его словам, на первом этапе в условиях полного прекращения огня в Донбассе с 15 сентября стороны должны согласовать районы отведения войск и создать первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно украинские парламентарии приступают к разработке законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе этого региона.
На втором этапе Верховная рада Украины, согласно предложениям Эйро, принимает законы о выборах и особом статусе. Параллельно с трех до десяти увеличивается число зон безопасности, облегчается доступ наблюдателей во все районы Донбасса, создаются базы наблюдения ОБСЕ.
На третьем этапе Рада назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводит конституционною реформу на Украине в части децентрализации власти, осуществляет амнистию всех участников событий на востоке страны и одновременно происходит окончательное разведение войск вдоль всей линии соприкосновения, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ.
Украина: хроника евразийского раскола