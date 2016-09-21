В Литве в рамках "борьбы с пропагандой" намерены блокировать телепрограммы в интернете

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ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность теле- и радиотрансляторов, предлагает блокировать доступ к интернет-порталам, которые не уведомили ее о том, что транслируют или ретранслируют телепрограммы. Об этом намерении сообщил сегодня журналистам председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.
"Таких (иностранных) порталов сотни, а, может, и тысячи. Ситуация практически неуправляемая. Мы не имеем возможности реагировать на содержание, которое там подается в нарушение нашего законодательства", - заявил он.
По словам Вайтекунаса, подобные трансляции или ретрансляции без регистрации в комиссии следует оценивать как незаконную деятельность. "Регулировать ее можно было бы ограничением доступа к таким порталам", - сказал председатель. Соответствующие поправки к закону он представил на совместном заседании парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне, по образованию, науке и культуре, по развитию информационного общества.
Вайтекунас также отчитался о результатах "борьбы с пропагандой", упомянув, что с 2013 года комиссия семь раз применила ограничения в отношении ретранслируемых в Литве по кабельным сетям российских телеканалов.
Как отмечала во время своего визита в Литву в начале текущего года представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Дунья Миятович, блокирование иного мнения в СМИ несовместимо с принципами демократии. "Я решительно выступаю против блокирования, фильтрации и всяких действий, которые расценивались бы как недемократические", - заявила она.