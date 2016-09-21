Глава Минавиации Египта вылетает в Москву для переговоров по возобновлению авиасообщения

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КАИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Министр гражданской авиации АРЕ Шериф Фатхи направляется в среду в Москву на переговоры о возобновлении авиасообщения между двумя странами. С соответствующим заявлением выступило ведомство.
По его данным, "министр вылетает сегодня в российскую столицу во главе высокопоставленной делегации по авиационной безопасности для завершения переговоров с российской стороной о возобновлении авиасообщения между странами". В министерстве также подтвердили, что во вторник в Каир прибыла представительная российская делегация экспертов для проверки мер безопасности аэропортов Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха.
Во вторник вечером из Каира в Хургаду направились семь экспертов в области безопасности из РФ, в Шарм-эш-Шейх - восемь. В среду с утра специалисты уже должны были приступить к осмотру аэропортов крупнейших курортных городов Египта. Предстоит инспекция залов терминалов воздушных гаваней, систем досмотра пассажиров, багажа и грузов - всей цепочки, начиная от момента входа пассажиров в терминалы и до момента посадки в самолет. По итогам визитов будут подготовлены доклады для российского руководства. Визит продлится около недели.
Кроме того, параллельно с этим в самом Каире работают российские криминалисты, которые накануне в рамках расследования обстоятельств крушения российского А321 на Синае в октябре прошлого года осмотрели обломки лайнера, хранящиеся в специальном ангаре на территории аэропорта.
Самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта 31 октября прошлого года. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательный отчет о причинах авиакатастрофы. Одной из основных версий считается теракт. После крушения Россия приостановила авиасообщение с Египтом.