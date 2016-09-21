СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском

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АБУ-ДАБИ, 21 сентября. /ТАСС/. Сирийский военный самолет разбился в пригороде столицы страны Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA.
Как заявил представитель сирийского министерства обороны, "боевой самолет сирийских ВВС потерпел крушение в районе Восточного Кальмуна в пригороде Дамаска". Отмечается, что самолет разбился после выполнения задания против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По данным ведомства, пилот, управлявший самолетом, жив.