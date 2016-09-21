СМИ: прокуратура Италии просит передать в архив дело против сына Эрдогана

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РИМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прокуратура итальянского города Болонья просит передать в архив дело, возбужденное в отношении сына президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Биляля. Об этом сообщило в среду агентство ANSA.
Как указывается в заключении следователей, доказательств предполагаемой вины обнаружить не удалось. Кроме того, не удалось заслушать показания обвинителя.
В итальянской судебно-следственной практике применяется процедура архивирования расследования (или судебного преследования) в случаях, когда материалов дела недостаточно для его продолжения или в случае истечения сроков давности предполагаемого преступления (или предусмотренных законодательством сроков процесса). Окончательное решение об архивировании принимает судья. В случае его согласия с запросом о передаче дела в архив, оно, по сути, закрывается, но при определенных условиях - например, появлении новых фактов - может быть открыто повторно.
Данное дело было возбуждено чуть менее года назад в Болонье, куда Биляль Эрдоган незадолго до этого переехал с семьей для завершения работы над диссертацией. Поводом послужило заявление оппозиционного турецкого предпринимателя Мурата Хакана Узана, живущего в изгнании во Франции. В частности, он обратил внимание итальянских властей, что Биляль привез большую сумму денег, предположив, что они имеют незаконное происхождение.
Несмотря на то, что Эрдоган-младший всегда отрицал все подозрения, он уехал из итальянского города нынешней весной. В интервью итальянскому новостному каналу RAI- News-24 турецкий лидер ранее пригрозил, что расследование, ведущееся в Италии в отношении его сына по подозрению в отмывании денег, "может осложнить отношения между Италией и Турцией".