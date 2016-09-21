Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минске подписано рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе

Международная панорама
21 сентября, 15:02 дата обновления: 21 сентября, 15:32 UTC+3
Предполагается создание зоны безопасности на трех участках: Золотое, Петровское и Станица Луганская
Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе.

Смотрите также

Главы МИД ФРГ и Франции прибыли в подконтрольную Украине часть Донбасса
Кучма: Украина должна работать над законом о выборах в Донбассе
Кучма снял с себя ответственность за реализацию "Минска-2" со стороны Украины

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, который специально для этого прервал участие в заседании.

"Я хотел бы поделиться радостной информацией, - заявил он журналистам. - Документ о разведении сил и средств только что подписан представителями Украины и РФ, а также парафирован представителями Донецка и Луганска. Предполагается создание зоны безопасности по трем участкам разведения: Золотое, Петровское и Станица Луганская. Текст документа сегодня будет опубликован на сайте страны, председательствующей в ОБСЕ".

Киев согласился договариваться

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Дарья Олифер также подтвердила, что украинская сторона подписала "данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)". Олифер уточнила, что документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и "фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов". Кроме того, он еще раз закрепляет предыдущие договоренности сторон об отводе с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм. Мониторинг процесса осуществляет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Данное разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы, добавив, что "украинская сторона считает, что в ходе имплементации решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения".

Пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина проинформировала, что создание этих трех зон безопасности предполагает, что отвод сил должен быть осуществлен в каждой из них "не менее чем на 2 км в ширину и на 2 км в глубину". "Разведение сил снимет напряжение на этих участках, а успешная реализация документа позволит говорить о разведении сил на других участках", - отметила она.

"Стоит отметить, что подвижки в подгруппе по безопасности стали следствием достаточно серьезного давления, оказанного в последнее время на Украину, - продолжала Талакина. - Мы впервые за долгое время увидели конструктивный диалог с украинской стороной, готовность идти на компромиссы и принимать решения. Если бы такое же давление наших партнеров было оказано и на остальные подгруппы, переговорный процесс был бы значительно интенсифицирован".

Дорожная карта Эйро

Подписание соглашения означает, по сути, начало реализации дорожной карты, предложенной на прошлой неделе министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро в ходе визита в Киев.

Смотрите также
Петр Порошенко и Франк-Вальтер Штайнмайер (слева направо)
Штайнмайер: Киев гарантировал соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 15 сентября

Тогда министр обрисовал примерный сценарий ускоренной реализации минских соглашений. Так, на первом этапе в условиях полного прекращения огня в Донбассе с 15 сентября стороны должны согласовать районы отведения войск и создать первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно украинские парламентарии приступают к разработке законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе этого региона.

На втором этапе Верховная рада, согласно предложениям Эйро, принимает законы о выборах и особом статусе. Параллельно с трех до десяти увеличивается число зон безопасности, облегчается доступ наблюдателей во все районы Донбасса, создаются базы наблюдения ОБСЕ.

На третьем этапе Рада назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводит конституционною реформу на Украине в части децентрализации власти, осуществляет амнистию всех участников событий на востоке страны, и одновременно происходит окончательное разведение войск вдоль всей линии соприкосновения, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама