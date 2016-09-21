В Минске подписано рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, который специально для этого прервал участие в заседании.

"Я хотел бы поделиться радостной информацией, - заявил он журналистам. - Документ о разведении сил и средств только что подписан представителями Украины и РФ, а также парафирован представителями Донецка и Луганска. Предполагается создание зоны безопасности по трем участкам разведения: Золотое, Петровское и Станица Луганская. Текст документа сегодня будет опубликован на сайте страны, председательствующей в ОБСЕ".

Киев согласился договариваться

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Дарья Олифер также подтвердила, что украинская сторона подписала "данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)". Олифер уточнила, что документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и "фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов". Кроме того, он еще раз закрепляет предыдущие договоренности сторон об отводе с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм. Мониторинг процесса осуществляет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

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"Данное разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы, добавив, что "украинская сторона считает, что в ходе имплементации решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения".

Пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина проинформировала, что создание этих трех зон безопасности предполагает, что отвод сил должен быть осуществлен в каждой из них "не менее чем на 2 км в ширину и на 2 км в глубину". "Разведение сил снимет напряжение на этих участках, а успешная реализация документа позволит говорить о разведении сил на других участках", - отметила она.

"Стоит отметить, что подвижки в подгруппе по безопасности стали следствием достаточно серьезного давления, оказанного в последнее время на Украину, - продолжала Талакина. - Мы впервые за долгое время увидели конструктивный диалог с украинской стороной, готовность идти на компромиссы и принимать решения. Если бы такое же давление наших партнеров было оказано и на остальные подгруппы, переговорный процесс был бы значительно интенсифицирован".

Дорожная карта Эйро

Подписание соглашения означает, по сути, начало реализации дорожной карты, предложенной на прошлой неделе министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро в ходе визита в Киев.

Тогда министр обрисовал примерный сценарий ускоренной реализации минских соглашений. Так, на первом этапе в условиях полного прекращения огня в Донбассе с 15 сентября стороны должны согласовать районы отведения войск и создать первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно украинские парламентарии приступают к разработке законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе этого региона.

На втором этапе Верховная рада, согласно предложениям Эйро, принимает законы о выборах и особом статусе. Параллельно с трех до десяти увеличивается число зон безопасности, облегчается доступ наблюдателей во все районы Донбасса, создаются базы наблюдения ОБСЕ.

На третьем этапе Рада назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводит конституционною реформу на Украине в части децентрализации власти, осуществляет амнистию всех участников событий на востоке страны, и одновременно происходит окончательное разведение войск вдоль всей линии соприкосновения, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ.