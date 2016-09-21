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Чеснаков: Киев не вправе диктовать республикам Донбасса, кого делегировать в Минск

Международная панорама
21 сентября, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В переговорах такого рода следует соблюдать разумный паритет, заявил директор российского Центра политической конъюнктуры
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Требования Киева заменить представителя Донбасса в экономической подгруппе контактной группы являются неправомерными, это очередная провокация, направленная на срыв работы по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал в среду корреспонденту ТАСС директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя сообщения об отказе украинской стороны вести диалог с представителем провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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"Украинская сторона не первый раз идет на различные провокации с целью сорвать работу подгрупп. Приемы, используемые украинской делегацией, давно известны и не первый раз применяются", - отметил Чеснаков.

"К неприемлемым уловкам следует отнести и сегодняшние требования украинской делегации по отводу представителей Донбасса, - подчеркнул эксперт. - Украинская сторона не вправе диктовать республикам Донбасса, кого те делегируют в Минск. В переговорах такого рода следует соблюдать разумный паритет. Поэтому можно ожидать, что любые попытки такого давления республики будут пресекать любыми способами".

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По словам Чеснакова, в контактной группе "постоянно происходит подмена актуальных вопросов повестки радикальными предложениями (Украины - прим. ТАСС) за рамками "Минска-2". Киев делегирует на работу в некоторые подгруппы откровенно физически и интеллектуально немощных представителей, не способных сформулировать позицию своей страны и не обладающих соответствующими полномочиями".

При этом Чеснаков обратил внимание на то, что "сегодняшняя провокация украинской стороны особенно цинично выглядит в условиях жесткой экономической блокады республик, установленной киевским режимом".

Ранее в среду полпред ДНР Денис Пушилин сообщил о срыве украинской стороной работы экономической подгруппы. По его словам, представители Украины отказались вести переговоры с представителем Донбасса, руководителем администрации главы ДНР Максимом Лещенко под тем предлогом, что против него в Киеве якобы заведено уголовное дело о пособничестве терроризму. Подобные действия направлены на срыв Минских соглашений и продолжение экономической блокады Донбасса, уверен Пушилин.

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