В Германии опубликована "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. В Германии вышла в продажу книга "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я" (Das Lexikon Merkel - Die Kanzlerin von A-Z).

Об этом сообщает медиакорпорация Deutsche Welle.

Автор книги - корреспондент агентства Reuters в Берлине Андреас Ринке, историк по образованию, который следит за жизнью канцлера уже 16 лет. 447-страничная "Энциклопедия" отвечает на вопросы, касающиеся частной и публичной жизни Ангелы Меркель, например, бывают ли моменты, когда она злится, в чем суть ее политики в отношении беженцев, откуда появилась ее широко разошедшаяся фраза "Мы справимся", употребляет ли канцлер алкоголь и так далее.

В последнее время самым популярным запросом в интернете, содержащим имя канцлера ФРГ, стал "Кто такая Ангела Меркель?". "Я нахожу удивительным то, что после 11 лет пребывания на посту главы правительства канцлер демонстрирует самые разные черты поведения, некоторые из них даже кажутся противоречивыми. Иногда их принимают "на ура", иногда критикуют", - делится своими наблюдениями автор.

"С одной стороны, у нее имидж слабовольного политика, неспособного принять правильное решение, а с другой - человека, твердо придерживающегося своих принципов. Как показал прошлый год, многие люди пытаются понять, что движет этой женщиной. Одно дело - описать Меркель как политика, а другое, - как человека. Вот почему нужна эта книга. Биографий написано уже много, поэтому я выбрал стиль словаря или энциклопедии".

"Если говорить о миграционном кризисе, то позицию Меркель определяют два или три фактора, - заметил журналист. - Первый - это желание сохранить Европу единой. Другой фактор - ее христианские убеждения, которые она пронесла через всю свою жизнь. И наконец, несомненно, сказались годы, проведенные в Восточной Германии (Меркель выросла в ГДР). В ее сознании укоренилось, что после объединения с Востоком Западная Германия помогла стране, что границы и возводимые стены не смогут помешать людям отправится туда, где они хотят жить".

Биография Ангелы Меркель