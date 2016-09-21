Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет встречаться с украинским лидером Петром Порошенко на полях 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy.
По его данным, Трамп "уже вылетел в Северную Каролину и планирует провести оставшуюся часть этой недели в Огайо и Пенсильвании, но не в Нью-Йорке, где 26 сентября завершится общеполитическая дискуссия в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН". При этом, отмечает издание, в понедельник пройдут первые дебаты между миллиардером и его соперницей в борьбе за пост президента США от Демократической партии, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Таким образом, республиканец не сможет встретиться с украинским президентом в штаб-квартире ООН.
В администрации Порошенко Foreign Policy сообщили, что украинский президент планировал провести переговоры с обоими кандидатами, но в избирательном штабе Трампа "не дали четкого ответа" на предложение Киева.
В понедельник Порошенко провел встречу с бывшей первой леди "на полях" Генассамблеи ООН.