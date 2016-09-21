Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН: число жертв конфликта в Сирии превысило 300 тысяч человек

Международная панорама
21 сентября, 17:38 UTC+3
Пан Ги Мун также отметил, что половина населения страны была вынуждена бежать
Материал из 1 страницы
© AP Photo/ Manu Brabo

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число жертв конфликта в Сирии, продолжающегося с 2011 года, значительно превышает 300 тысяч человек.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на министерском заседании Совета Безопасности.

"Значительно больше 300 тысяч сирийцев были убиты, половина населения страны была вынуждена бежать, большая часть инфраструктуры лежит в руинах", - сказал он. По словам Пан Ги Муна, мировым лидерам должно быть стыдно за сирийскую трагедию. "Коллективный провал международного сообщества должен преследовать каждого члена этого Совета", - считает он.

Ранее в ООН сообщали более чем о 250 тысячах погибших в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этики
5
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
6
Подросток во Владимирской области за день обокрал соседку, купил две машины и попал в ДТП
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама