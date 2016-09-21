Генсек ООН: число жертв конфликта в Сирии превысило 300 тысяч человек

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число жертв конфликта в Сирии, продолжающегося с 2011 года, значительно превышает 300 тысяч человек.

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Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на министерском заседании Совета Безопасности.

"Значительно больше 300 тысяч сирийцев были убиты, половина населения страны была вынуждена бежать, большая часть инфраструктуры лежит в руинах", - сказал он. По словам Пан Ги Муна, мировым лидерам должно быть стыдно за сирийскую трагедию. "Коллективный провал международного сообщества должен преследовать каждого члена этого Совета", - считает он.

Ранее в ООН сообщали более чем о 250 тысячах погибших в Сирии.