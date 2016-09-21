Процесс отвода сил в Донбассе может быть приостановлен в случае нарушения "режима тишины"

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Участники контактной группы подписали текст рамочного соглашения о разведении сил и средств, который предполагает завершение процесса в течение 30 суток.

"Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать тридцати суток, - говорится в тексте соглашения. - При этом само разведение сил и средств на каждом из таких участков осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более трех суток".

Соглашение предусматривает, что весь процесс отвода сил в Донбассе начнется после соблюдения "режима тишины" в течение семи суток на каждом участке разведения.

В случае нарушения

В случае нарушения данного соглашения, зафиксированного СММ ОБСЕ, по требованию любого из его подписантов в течение 24 часов созывается экстренная встреча Контактной группы, а в ситуации, не терпящей отлагательств, такая встреча проводится в режиме видеоконференции в максимально сжатые сроки.

При этом "в случае фиксации СММ ОБСЕ нарушения режима прекращения огня на участке разведения, длящегося более двух часов, либо повторных нарушений режима прекращения огня на этом же участке, зафиксированных на протяжении следующих после отмеченного нарушения суток, процесс разведения сил и средств может быть приостановлен, а силы и средства возвращены на исходные позиции", говорится в документе.

К нарушениям данного соглашения относятся "продвижение сил и средств на участках разведения; нахождение сил и/или средств на участках разведения; обстрел либо минирование участка разведения; ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, включая отказ в доступе на участки разведения; создание помех с целью препятствования применению технических средств, необходимых для осуществления мониторинга и верификации разведения сил и средств".

Запрещено появление военнослужащих

Стороны также договорились о том, что после завершения разведения сил в Донбассе на согласованных участках запрещено появление военнослужащих, кроме наблюдателей СЦКК.

Мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения осуществляет на постоянной основе СММ ОБСЕ.

Соглашение подписали участники контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, экс-президент Украины Леонид Кучма, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, а также лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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