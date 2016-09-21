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Двое полицейских из Бельгии задержаны при попытке перевезти мигрантов во Францию

Международная панорама
21 сентября, 20:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Тринадцать находившихся в грузовой машине нелегальных мигрантов перевезены в комиссариат полиции главного города региона - Лилля
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ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция задержала на территории страны машину с нелегальными мигрантами, в кабине которой находились двое бельгийских полицейских. Об инциденте, произошедшем во вторник, сообщила префектура департамента Нор (северная часть страны).

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

Оба бельгийских полицейских были доставлены во французское отделение полиции в городе Арментьер, где с них были сняты показания. Тринадцать находившихся в грузовой машине нелегальных мигрантов перевезены в комиссариат полиции главного города региона - Лилля.

В связи с происшедшим французские власти "самым решительным образом осудили подобную инициативу бельгийской полиции" по перевозке нелегалов на территорию соседней страны. Французские власти подчеркивают, что "подобные меры не соответствуют нормальной практике взаимодействия между Францией и Бельгией" в вопросе о мигрантах.

Как сообщил агентству AFP источник в полиции, "представители властей двух стран ведут в настоящее время диалог с целью обеспечения продолжения добрых отношений между двумя странами в миграционной сфере".

Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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