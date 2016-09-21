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Три боевика ИГ были ликвидированы в результате авиударов ВВС Турции в Сирии

Международная панорама
21 сентября, 20:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, сентября. /ТАСС
В результате авиаударов также были уничтожены 103 цели группировки
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АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Три боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате шести авиаударов, которые нанесли ВВС Турции на севере Сирии. Об этом, как сообщает агентство Reuters, сообщили в Министерстве обороны Турции.

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По его сведениям, в результате авиаударов также были уничтожены 103 цели группировки. Отмечается, что во время авиаударов боевики использовали тяжелую артиллерию.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

В минувший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отряды сирийской оппозиции, участвующие в операции "Щит Евфрата", намерены продолжить продвижение на юг, в направлении города Алеппо. Он добавил, что ССА будет продвигаться на населенный пункт Эль-Баб, расположенный приблизительно в 40 км от второго по величине сирийского города Алеппо.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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