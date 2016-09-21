Штайнмайер: СБ ООН срочно нуждается в реформировании

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН срочно нуждается в реформировании в связи с изменением ситуации в мире и характера конфликтов.
Об этом заявил в Нью-Йорке журналистам глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"В нынешнем составе СБ ООН отражает непосредственную ситуацию после окончания войны в 1945 году. Но мир за последние 70 лет изменился, - констатировал он. - Появились новые державы, изменился вес регионов по отношению друг к другу".
"Изменилось даже качество конфликтов. Сегодня это в большинстве своем конфликты между государствами, этническими или религиозными группами и террористическими группировками, для решения которых необходимо посредничество ООН", - указал Штайнмайер. Поэтому, по его словам, "срочно необходима новая форма легитимности для СБ ООН".