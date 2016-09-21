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Число жертв крушения у берегов Египта судна с нелегалами достигло 38

Международная панорама
21 сентября, 21:10 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Египетские военные с помощью местных рыбаков извлекли живыми из воды 154 человека, всего на борту судна, по официальным данным, находилось около 600 человек
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КАИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Спасатели извлекли тела 38 человек в районе крушения судна с нелегальными мигрантами в Средиземном море у берегов Египта. Такие данные приводит информационный портал "Дот Маср".

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Переполненное нелегалами - выходцами из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта - небольшое судно затонуло в среду неподалеку от египетского города Рашид. В числе погибших есть женщины и дети. Всего на борту судна, по официальным данным, находилось около 600 человек.

Египетские военные с помощью местных рыбаков извлекли живыми из воды 154 человека. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь, после чего их доставили в больницы. Поиски остальных пропавших без вести продолжаются.

За последние годы у берегов Египта неоднократно происходили инциденты, в которых гибли нелегалы. Однако крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли, по-прежнему остается соседняя Ливия.

Сотни жителей наиболее бедных государств Африки гибнут, пытаясь на хрупких суденышках добраться до Европы. Причиной трагедий, как правило, являются условия, в которые нелегальные перевозчики ставят своих пассажиров за огромные вознаграждения - людей переправляют на многократно латанных лодках, не предназначенных для морских переходов, не предоставляя им достаточных запасов продовольствия и питьевой воды.

Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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