Стороны подписали рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе - документ, на согласование которого ушло три месяца.

"Я хотел бы поделиться радостной информацией, - обратился к журналистам спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, специально для этого заявления прервавший участие в заседании. - Документ о разведении сил и средств только что подписан представителями Украины и РФ, а также парафирован представителями Донецка и Луганска. Предполагается создание зоны безопасности по трем участкам разведения: Золотому, Петровскому и Станице Луганской. Текст документа будет опубликован на сайте страны, председательствующей в ОБСЕ".

Тридцать дней на разведение сил

В рамочном соглашении согласованы "принципы, сроки разведения подразделений Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", а также осуществление связанных с этим мероприятий. В документе отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Условием начала разведения является верифицированное СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков. На весь процесс разведения, включая подготовительные мероприятия, отводится не более 30 суток для каждого из участков. При этом сам процесс на каждом из таких участков осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ "синхронно, зеркально и должен завершиться в течение не более трех суток".

В то же время "процесс разведения сил и средств может быть приостановлен, а силы и средства возвращены на исходные позиции" "в случае фиксации СММ ОБСЕ нарушения режима прекращения огня на участке разведения, длящегося более двух часов, либо повторных нарушений режима прекращения огня на этом же участке, зафиксированных на протяжении следующих после отмеченного нарушения суток".

После завершения разведения сил в Донбассе на согласованных участках запрещено появление военнослужащих, кроме наблюдателей СЦКК. В документе также отмечается, что его действие "распространяется на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе последующих консультаций".

Подводя итоги

Комментируя итоги встречи, полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что при наличии политической воли обеих сторон конфликта в Донбассе можно решать любые вопросы.

"Сегодня контактная группа согласовала рамочное решение о разведении сил и боевых средств. Это означает, что при наличии политической воли вопросы безопасности и социально-экономические вопросы можно решать. Несмотря на все имеющиеся трудности и разногласия, необходимо продолжать и наращивать отвод вооруженных людей и вооружений. При этом нам необходим рывок в решении важнейших политических вопросов - особого статуса, амнистии и выборов", - подчеркнул он.

Полпред также отметил, что весь опыт работы контактной группы говорит о том, что любые соглашения достигаются быстрее и легче, когда вопросы обсуждаются непосредственно представителями сторон - отдельных районов Донецкой и Луганской областей и украинского государства. "В этом смысле посредническая роль ОБСЕ и России как раз и заключается в налаживании прямого диалога. Без него договоренности недостижимы", - сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Виктория Талакина высказала мнение, что результаты в подгруппе по безопасности "стали следствием достаточно серьезного давления, оказанного в последнее время на Украину". "Мы впервые за долгое время увидели конструктивный диалог с украинской стороной, готовность идти на компромиссы и принимать решения. Если бы такое же давление наших партнеров было оказано и на остальные подгруппы, переговорный процесс был бы значительно интенсифицирован", - уверена она.

Срыв работы экономической подгруппы

Однако другие подгруппы таких результатов пока, к сожалению, не показали. Как сообщил полпред ДНР Денис Пушилин, представители Киева отказались вести диалог с руководителем администрации главы ДНР под тем предлогом, что на Украине якобы на него заведено уголовное дело о пособничестве терроризму. По словам Пушилина, это "очередная надуманная причина, чтобы не дать работать экономической подгруппе и контактной группе". "Подобные действия направлены на срыв минских соглашений и продолжение экономической блокады Донбасса", - считает он.

В свою очередь, полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего подчеркнул, что представители Украины готовы идти на компромиссы только по тем вопросам, которые представляют интерес для их стороны, и всегда начинают предпринимать попытки затормозить, а то и вовсе блокировать работу контактной группы, как только речь заходит о проблемах, жизненно важных для населения республик.

Неконструктивной и мешающей достичь результатов в восстановлении хозяйства в Донбассе назвал позицию украинской стороны полпред РФ Борис Грызлов.

По мнению директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, подобные действия украинской стороны не что иное как провокации, которые совершаются с целью сорвать работу подгрупп. По его словам, в контактной группе "постоянно происходит подмена актуальных вопросов повестки радикальными предложениями (Украины) за рамками "Минска-2". Киев делегирует на работу в некоторые подгруппы откровенно физически и интеллектуально немощных представителей, не способных сформулировать позицию своей страны и не обладающих соответствующими полномочиями".

"К неприемлемым уловкам следует отнести и сегодняшние требования украинской делегации по отводу представителей Донбасса, - подчеркнул эксперт. - Украинская сторона не вправе диктовать республикам Донбасса, кого те делегируют в Минск. В переговорах такого рода следует соблюдать разумный паритет. Поэтому можно ожидать, что любые попытки такого давления республики будут пресекать любыми способами".

При этом Чеснаков обратил внимание на то, что "сегодняшняя провокация украинской стороны особенно цинично выглядит в условиях жесткой экономической блокады республик, установленной киевским режимом".

Не торговля, а безусловное освобождение

Важнейшим гуманитарным вопросом для контактной группы остается освобождение насильственно удерживаемых лиц. Как сообщил Грызлов, представители Донецка и Луганска выступили с инициативой освободить всех удерживаемых сторонами людей. "Это - 618 человек, удерживаемых украинской стороной, и 47 человек - другой стороной конфликта, - сказал он.- Мы надеемся на то, что украинская сторона согласится с этим предложением".

"Подчеркиваю здесь слово "освобождение", поскольку формула минских соглашений "всех на всех" подразумевает не какую-то торговлю, а именно безусловное освобождение сторонами людей, захваченных в ходе конфликта в Донбассе", - сказал при этом Грызлов.

Министры энергетики встретятся

Еще одной хорошей новостью стало сообщение Мартина Сайдика о том, что встреча министров энергетики Украины и России по проблемам электроснабжения Донбасса, которая была запланирована на среду, все-таки состоится. "Стороны сегодня подтвердили решимость провести эту встречу в ближайшее время", - сказал представитель ОБСЕ.

Впервые о возможности такой встречи Сайдик сообщил еще две недели назад. Тогда он предположил, что она состоится в Минске именно в среду. Позже и представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма также подтвердил существование такой договоренности на 21 сентября. Однако накануне Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступило с разъяснениями, суть которых сводилась к тому, что они такую встречу не анонсировали. Представитель пресс-службы ведомства Анна Дудка отметила, что министр Игорь Насалик в среду не планирует покидать страну.

Российское министерство энергетики с самого начала не давало никаких комментариев на этот счет.

Дорожная карта Эйро

Подписание в Минске рамочного соглашения означает, по сути, начало реализации дорожной карты, предложенной на прошлой неделе министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро во время визита в Киев. Тогда он обрисовал примерный сценарий ускоренной реализации минских соглашений. Так, на первом этапе в условиях полного прекращения огня в Донбассе с 15 сентября стороны должны согласовать районы отведения войск и создать первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно украинские парламентарии приступают к разработке законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе этого региона.

На втором этапе Верховная рада, согласно предложениям Эйро, принимает законы о выборах и особом статусе. Параллельно с трех до десяти увеличивается число зон безопасности, облегчается доступ наблюдателей во все районы Донбасса, создаются базы наблюдения ОБСЕ.

На третьем этапе Рада назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводит конституционною реформу на Украине в части децентрализации власти, осуществляет амнистию всех участников событий на востоке страны. Одновременно происходит окончательное разведение войск вдоль всей линии соприкосновения, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ.