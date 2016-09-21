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Джаафари: Дамаск готов возобновить межсирийские переговоры

Международная панорама
21 сентября, 21:15 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам Башара Джаафари, в этом процессе должны "принимать участие только сирийцы" и указал на "неприемлемость внешнего вмешательства"
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Правительство Сирии согласно продолжить межсирийские переговоры, не выдвигая каких-либо предварительных условий. Об этом заявил в среду постоянный представитель республики при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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Он указал, что правительство Сирии "готово возобновить межсирийский диалог без предварительных условий" с тем, чтобы "достичь политического урегулирования". Джаафари подчеркнул, что в этом процессе должны "принимать участие только сирийцы" и указал на "неприемлемость внешнего вмешательства".

"Решать будущее Сирии должны лишь сирийцы", - добавил Джаафари. Он подчеркнул, что правительство республики "нацелено на сохранение территориальной целостности страны". "Мы не будем еще одной Ливией или Ираком, мы никогда не допустим подобного", - подчеркнул постпред Сирии.

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