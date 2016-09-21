Участники Международного форума в Киеве призвали восстановить экономические связи с РФ

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Восстановление Украиной традиционных связей с Россией может вывести страну из экономического тупика и стать основой стабильности и будущего роста. К такому выводу пришли участники дискуссий в рамках состоявшегося сегодня в Киеве Международного экономического форума, сообщает украинское издание "Голос".
По итогам форума, в котором приняли участие европейские парламентарии, представители посольств Белоруссии, Киргизии и Казахстана, депутаты Верховной рады, замминистра юстиции Украины, директора департаментов Минэкономразвития, Минфина и Государственной фискальной службы страны, экс-министры, а также экономисты и политологи, была принята резолюция с призывом к власти инициировать восстановление экономических отношений с Россией.
"С точки зрения экономики Украина не может нормально функционировать без традиционных рынков. Нам необходимо возрождать сотрудничество", - заявил внефракционный депутат Яков Безбах и предложил начать работу над созданием межправительственной рабочей группы с Россией по восстановлению экономических связей.
По словам депутата Европарламента Лоренцио Ребеги, украинскому правительству следует всерьез проанализировать текущее состояние украинской экономики. "Пришло время, чтобы украинское правительство восстанавливало связи с Россией. Старое украинско-российское партнерство, которое пострадало после 2014 года, может стать новым выходом из кризиса ради стабильного будущего и роста экономики. Только это выведет страну из создавшегося повсеместного кризиса", - считает евродепутат.
Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко также уверен в необходимости восстановления диалога с РФ. "Мы не нужны Европе. Она не пустит нас на свои рынки", - подчеркнул Червоненко, анализируя последствия прерванных торговых отношений с Россией.
Его поддержал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Украинская экономика, по его словам, деградирует и приобретает сырьевой характер. Европа давит на Украину, чтобы та экспортировала сырье, а не готовый продукт. "А украинское правительство идет на подписание неудачных соглашений с ЕС, как, например, о зоне свободной торговли", - отметил экс-министр.