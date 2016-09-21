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Абэ: КНДР будет продолжать испытания, угроза достигла невиданного уровня

Международная панорама
21 сентября, 21:55 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание, которое, как заявили в Пхеньяне, "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил этой страны
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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. КНДР будет продолжать ракетные и ядерные испытания, и сейчас эта угроза вышла на невиданный уровень. Такое мнение высказал в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего выступления на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Нет сомнений в том, что Северная Корея будет продолжать испытания, и сейчас эта угроза достигла невиданного ранее уровня", - сказал он. "Мы должны собраться и сорвать планы КНДР", - добавил Абэ.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. Оно было приурочено к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. До этого КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года. Кроме того, Пхеньян осуществил в этом году порядка 20 ракетных пусков.

Совет Безопасности ООН осудил ядерное испытание, проведенное КНДР, и начал работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать принятие дополнительных мер воздействия на Пхеньян. В КНДР не признают резолюции и заявления СБ ООН, которые касаются ее ракетно-ядерной программы, ссылаясь на то, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за агрессивной политики США.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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Ядерные испытания в КНДР
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